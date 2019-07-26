بحث واقع المنشآت الصحية بجالو

استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “سعد عقوب” بديوان مقر وزارة الصحة بالبيضاء عضو مجلس النواب عن بلدية جالو وجخرة “حمد محمد باقيق”، وعميد بلدية جالو “محمد اشكينه”، ومدير ادارة الخدمات الصحية جالو “مفتاح موسي سالم”، ومن مجلس أعيان جالو الحاج “مصطفي حسين”، و”اجويلي السنوسي التواتي”، ومقرر مجلس الأعيان الحاج “عبدالهادي اسماعيل” وبالإضافة إلى حضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس “سالم الجبالي”، ومدير مكتب وزير الصحة الاستاذ “طارق نوح”، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الاستاذة “الجادة بوغرسة”، والمدير المساعد إشدارة المستشفيات بالوزارة “رياض الخزعلي” .

وتم مناقشة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية جالو وماجاورها كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات و كافة المواضيع التي تخص ادارة الخدمات الصحية جالو، بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

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