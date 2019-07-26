الطقس في ليبيا اليوم الجمعة

بنغازي 26 يوليو 2019 (وال) – يشهد الطّقس اليوم الجمعة اعتدالًا في درجات الحرارة على كافة المناطق ونتوقع اعتبارا من يوم السبت تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يسبب فى ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاة الى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت الى جنوبية شرقية و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32 -38) درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (28 – 34) درجة مئوية اما على الدواخل (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37 – 43) درجة مئوية .

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 – 42) درجة مئوية . (وال – بنغازي) رع

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