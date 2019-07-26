معالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة يستقبل عميد ومسؤولي المرافق الصحية ببلدية ترهونة

البيضاء 25 يوليو 2019 (وال) – استقبل معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “سعد عقوب” بمكتبة بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء عميد بلدية ترهونة “عياد البي سالم” برفقة المراقب المالي للمجلس البلدي “رمضان المزوغي” وبحضور مدير مستشفى الشويرف “موسى علي محمد”، ومدير عام مركز غسيل الكلى ترهونة “علي محمد”، ومدير مركز علاج السكر والغدد الصماء ترهونة “عبدالحميد محمد” .

وناقش السادة الحضور خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس وحضره المستشار المالي للوزارة الاستاذ طاهر المنفي ومدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات الاستاذ عبدالوهاب بوشوق ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الاستاذة الجادة بوغرسة، بالإضافة إلى حضور رئيس غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة الاستاذ ابراهيم اليتيمي .

وبحث المجتمعون مع معالي وزير الصحة سير عمل المنشأت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع بكافة بلدية ترهونة وماجاورها بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية .

‎وناقش الحاضرون خلال الاجتماع جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات وكافة المواضيع من الناحية الفنية والمالية بترهونة وما جاورها، وبهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقآ للإمكانيات المتاحة في ظل الازمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي وجهاز الإسعاف والطوارئ والمنشأت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة اغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية .

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء على ضرورة وضع آلية لضمان سير العمل وضمان وصول الإدويه والتجهيزات والمعدات الطبية إلى مستحقيها لسد الناقص الحاصل ببلدية ترهونه .

واستمع عقوب إلى مطالب مسؤولي الصحة التي تجسدت في تخفيف معاناة وتقديم الدعم الكامل للمرافق الصحية بعد اتمام كافة الإجراءات الادارية العالقة.

من جانبه، تعهد وزير الصحة بتلبية المطالب بعد إتمام الإجراءات الادارية والفنية مع وزارة الماليه بالحكومة الليبية المؤقتة، وتوفير الإدوية والمستلزمات الطبية بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة

وعبر وزير الصحة خلال إلقاء عن اعتزازه بمجهودات بلدية ترهونه ومسؤولي المرافق الصحة وكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية ببلدية ترهونه وما جاورها و مواقفهم المشرفة في حرب القوات المسلحة العربية الليبية علي الإرهاب والمليشيات المسلحة مؤكدآ علي ضرورة رفع حالة الجاهزية الكاملة داخل المستشفيات بما في اقسام الاسعاف والطوارئ الي جانب تشكيل غرف عمليات تعمل طيلة “24”ساعة لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية خلف القوات المسلحة . (وال – البيضاء) ع ع

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