معالي وزير يجتمع مع عميد بلدية وأعيان جالو وعضو مجلس النواب عن البلدية لبحث واقع المنشآت الصحية

البيضاء 25 يوليو 2019 (وال) – استقبل معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “سعد عقوب” بديوان مقر وزارة الصحة بالبيضاء عضو مجلس النواب عن بلدية جالو وجخرة السيد “حمد محمد باقيق”، وعميد بلدية جالو “محمد اشكينه”، ومدير ادارة الخدمات الصحية جالو “مفتاح موسي سالم”، ومن مجلس أعيان جالو الحاج “مصطفي حسين”، و”اجويلي السنوسي التواتي”، ومقرر مجلس الأعيان الحاج “عبدالهادي اسماعيل” وبالإضافة إلى حضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس “سالم الجبالي”، ومدير مكتب وزير الصحة الاستاذ “طارق نوح”، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الاستاذة “الجادة بوغرسة”، والمدير المساعد الإدارة المستشفيات بالوزارة “رياض الخزعلي” .

وتم مناقشة خلال الاجتماع ال ذي عقد أمس الخميس سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية جالو وماجاورها كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات و كافة المواضيع التي تخص ادارة الخدمات الصحية جالو، بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

كما استمع معالي الوزير إلى مطالب عضو مجلس النواب وعميد البلدية ومسؤولي الصحة التي تجسدت في تخفيف معاناة المواطن، كما طالب بتوفير عدد من العناصر الطبية و اجهزة لغسيل الكلوي والنظر في اليه العمل حول اعادة تفعيل مستشفى جالو المركزى ومستشفى جالو العام من خلال تشكيل لجنة لمتابعة اوضاع المرافق الصحية بجالو والوقوف على اهم المشاكل وحصر الاحتياجات الفعلية من المعدات الطبية .

وطالب الحاضرون من وزير الصحة اختيار مدراء لتسيير المرافق الصحية بجالو علي ان يكونوا علي قدر المسؤولية والكفاءة مؤكدين على يكون ذو خبرة ومن المقيمين داخل المدينة وتحديد الية فتح المستشفى والمدة الزمنية علما ان يكون الافتتاح قبل بداية شهر سبتمبر المقبل .

من جانبه، تعهد وزير الصحة بتلبية المطالب وأصدر تعليماته العاجلة بتشكيل لجنة لتقييم الاوضاع ببلدية جالو وماجاورها وتحديد الاحتياجات والفعلية وفق الإمكانيات المتاحة علي ان تكون اللجنة برئاسة مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة السيد اسماعيل العيضة، وعضوية كلآ من مدير إدارة المشروعات المهندس سالم الجبالي، والمدير المساعد لإدارة المستشفيات السيد رياض حامد ومقرر مجلس أعيان جالو السيد عبدالهادي أسماعيل والسيد مصطفى حسين ضوء . (وال – البيضاء) ع ع

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