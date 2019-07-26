معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة يجتمع بمدراء الإدارات السياسية

بنغازي 26 يوليو 2019 (وال) – عقد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج اجتماعا بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب، وحضور مدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي والسادة مدراء الإدارات السياسية بالوزارة .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس استعرض آخر التطورات الإقليمية والدولية الخاصة بالشأن الليبي، كما تم تطرق إلى تقييم أداء الإدارات السياسية وضرورة التركيز على تأهيل الموظفين بما يتماشى مع الإدارات و الارشفة الإلكترونية الحديثة.

وتناول خلال الاجتماع أيضا تقييم دور رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج وأن الوضع في ليبيا يختلف نهائيا عن سابقه، وأن الحرب الآن وطن مقابل مليشيات إرهابية متطرفة وأن الوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية الآن أضحى واجبًا وطنيًا .

في ختام الاجتماع دعى معالي الوزير السادة مدراء الإدارات تقديم التقارير نصف شهرية و الدورية و إعادة التقييم الوظيفي بين الموظفين . (وال – بنغازي) رع / ع ع

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