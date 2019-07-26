تفاصيل زيارة أعضاء مجلس النواب للولايات المتحدة

توجه وفد من مجلس النواب إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع أعضاء بالكونغرس والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

وكان الهدف الرئيس للزيارة، شرح الوضع في ليبيا لأعضاء الكونغرس ولإدارة ترمب حيث التقى أعضاء من مجلس النواب بلجان مختلفة تابعة بإدارة ترمب، وعقدوا معهم سلسلة لقاءات قالوا إنها كانت جيدة وملبية للطموحات.

وقالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري والتي توجهت مع الوفد إلى الولايات المتحدة في تصريحات خاصة لـ218 إن الزيارة تهدف إلى إيضاح الصورة وإزالة الغبش وإقناع الأميركيين بضرورة التدخل من خلال مجلس الأمن لإيقاف دعم قطر وتركيا للإرهاب والتشكيلات المسلحة.

وذكرت المسماري في تصريحاتها لــ 218 أن الوفد سلم للأمريكيين وثائق تؤكد تورط تركيا وقطر في دعم الفوضى والإرهاب، كما طلبوا منهم بوضوح منع خرق حظر التسليح من قبل تركيا التي ترسل الطائرات المسيرة والمدرعات في وضح النهار.

وتسعى هذه الزيارة المكثفة والتي تتناول أكثر من صعيد وجانب إلى خلق أفق من التعاون بين البنتاغون والقيادة العامة على مستوى تبادل المعلومات فيما يخص الحرب على الإرهاب.

وقد بدا وفد مجلس النواب بحسب تصريحاته مرتاحاً إلى ردة فعل الطرف المستمع؛ حيث قالوا إنه تفهم الوضع وأبدى اهتماماً لأهمية ما يقوم به الجيش الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما أصبح يعوقه وجود التشكيلات المسلحة التي تغلغت في الوفاق حتى أن بعضها استعان بها السراج في 2016 لضرب تشكيلات أخرى، وهو ما ذكره الوفد للأمريكيين وعدوه خرقاً للاتفاق السياسي وبنده الأهم، بند الترتيبات الأمنية، لذا تم دعوتهم إلى ضرورة مراجعة مسألة الاعتراف بالمجلس الرئاسي من أساسها.

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