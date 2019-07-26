بركان الغضب : تدمير قاعدة طائرات مسيرة تابعة لقوات حفتر

ايوان ليبيا – القدس العربي :

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها تمكنت، فجر الجمعة، من تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن في قاعدة الجفرة الجوية.

وأوضح آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، أن طائرة حربية تابعة للغرفة قامت، فجر اليوم، بقصف قاعدة الجفرة الجوية (وسط ليبيا)، التي تستخدمها قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر كمقر لغرفة العمليات في هجومها على العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لعملية “بركان الغضب”، أن القصف أسفر عن تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن من طراز “يوشن 76” تستخدم لنقل الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي.

وأفاد شهود عيان، بأن الانفجارات الناجمة عن القصف استمرت حتى ساعات الصباح في قاعدة الجفرة، البعيدة عن مركز المعارك حول طرابلس بنحو 600 كلم باتجاه الجنوب الشرقي.

كانت قاعدة الجفرة تعد مركزا للطائرات المسيرة من طراز “وينغ لونغ” (Wing Loong) صينية الصنع، .

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