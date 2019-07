اتهم آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي المجموعات المسلحة في طرابلس بنشر الفساد وإفقار الدولة وتسعى لتدمير الدولة ومؤسساتها وفرض النفوذ عليها بقوة السلاح.

وقال اللواء مادي في تصريحات صحافية، إن القوات المسلحة باتت على أعتاب حسم معركة تطهير العاصمة من هذه المليشيات، موجها إليها رسالة أخيرة للتراجع عن ما هي فيه قبل الحسم وتلاشي فرص العفو عنها.

