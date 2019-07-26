القوات المسلحة تواصل عملياتها القتالية بطرابلس

طرابلس-العنوان

تواصل القوات المسلحة عملياتها القتالية في جميع محاور طرابلس، حيث أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن الأوضاع في المحاور ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأحرزت القوات المسلحة تقدما على كافة المحاور نحو طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، وترافق ذلك مع قصف سلاح الجو لمواقع تابعة للميليشيات في العاصمة.

وبدأت القوات المسلحة في الرابع من أبريل الماضي عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسيطرة عليها.

وتقود وحدات من القوات المسلحة هجمات عنيفة منذ أيام على تمركزات المليشيات التابعة لقوات حكومة الوفاق، بمناطق عين زارة والخلة ووادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس.

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