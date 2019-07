المتوسط

أعلن مصرف الوحدة فرع جردينة، عن توفر السيولة النقدية بالمصرف.

وأوضح المصرف عبر صفحته على فيسبوك، أنه سيتم الشروع في توزيع السيولة اعتبارا من الاحد الموافق 2019.07.28 ، وذلك بسقف أعلى للسحب يصل إلى 1000 د.ل للحسابات التي ترد اليها مرتبات و 250 د.ل للحسابات التي لا ترد اليها مرتبات.

