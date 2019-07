القوات البحرية تنقذ 182 مهاجرا غير شرعي

تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية، من إنقاذ عدد (2) قاربين مطاطيين في عمليتي إنقاذ متواليتين على متنهما (182) مهاجر غير شرعي، من بينهم عدد (9) نساء، وعدد (2) طفلين، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 70 ميل شمال القره بوللي.

وأضافت القوات البحرية في بيان، أن ذلك يأتي نظرا للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني و مكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية.

