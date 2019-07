قال رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي، إن كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للجنود والمرابطين على مشارف طرابلس في غاية الأهمية، وتؤكد استمرار مواجهة الإرهاب في العاصمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز المصرية”، أن المشير حفتر على يقين من كون الوضع في مراحله الأخيرة قبل تحرير طرابلس، وأن القوات المسلحة تسعى لتخليص البلاد من الإرهابيين بكل قوتها.

The post شاهد ماذا قال رئيس حكماء ليبيا عن كلمة حفتر.. مهمة ومركزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية