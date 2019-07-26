السفير الإيطالي بواشنطن: لا أحد في ليبيا أو خارجها بوسعه حل الأزمة بمفرده

قال السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الامريكية، أرماندو فارّيكّيو إن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة (المشاطئة) مثل إيطاليا، بل تتعلق بالاستقرار الدولي.

وأضاف فاريكيو في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، على هامش أعمال مؤتمر السفراء الايطاليين بمقر وزارة الخارجية في روما، أن «ما تم استيعابه من الأحداث الأخيرة، هو أن لا أحد وحده، لا في ليبيا ولا خارج ليبيا، بوسعه حل المشكلة، بل ينبغي أن نعمل معا لتجاوز الأزمة هناك».

ولفت إلى أن«الحوار بين روما وواشنطن بشأن الازمة الليبية مستمر بصورة وثيقة، وأن الولايات المتحدة تشاطرنا الاتفاق حول أهمية منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ووصف السفير الإيطالي في سياق تصريحاته المشير حفتر بالـ«قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءًا من البلاد»، مؤكدا «نحن بحاجة إلى توافق الجميع».

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