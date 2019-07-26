تعرف على الضابط الليبي الذي كرمه الرئيس المصري

أخبار ليبيا 24 – خاص

من بين 3000 طالب في الكليات العسكرية المصرية يتحصل طالب ليبي على الترتيب الثالث بتقدير “ممتاز”، ويتحصل على الترتيب الأول على الطلبة الوافدين من البحرين، وجنوب السودان، والصومال، واليمن .

وكرم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الطالب ” محمد إدريس خطاب الشاعري” وسلمه نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية في حفل رسمي وسط أكثر من 3000 طالب من عدد الدول العربية من بينها مصر.

الشاعري هو من مواليد مدينة طبرق عام 1995، ودرس الابتدائية والإعدادية بمدرسة الجلاء وتحصل على الثانوية العامة من مدرسة الأمل بطبرق عام 2013 .

توجه الشاعري إلى جامعة عمر المختار ولم يبقى فيها كثيرًا، وترك الجامعة وتوجه إلى الكلية العسكرية والتي كان مقرها بما يسمى سابقًا بمعسكر 28 مارس بمدينة طبرق بمنطقة باب الزيتون .

وواصل دراسته صحبة 23 طالب من أنحاء ليبيا في الكليات العسكرية المصرية في شهر أكتوبر من عام 2015 .

وقال الشاعري في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، إنه تم توجيهه إلى عدد من الكليات العسكرية منها الجوية والبحرية والدفاع الجوي .

ولفت إلى أن التدريبات للقوات البحرية والدفاع الجوي كانت في الإسكندرية، والكلية الجوية كانت التدريبات في القاهرة بمحافظة الشرقية بلبيس.

الشاعري أشار إلى أنه كان من ضمن 5 طلبة ليبيين تم توجيههم للكلية الجوية اثنان من طبرق، وواحد من المرج والزنتان وتاورغاء .

وتابع أن الدراسة في الكلية الجوية استمرت لمدة 3 سنوات، وكانت الدفعة تضم 13 طالب ليبي تخرج منهم العام الماضي ثمان ضباط، وهذا العام تخرج خمس ضباط .

ويقول الشاعري إنه تحصل على الترتيب الأول على الطلبة الوافدين من عدد من الدول العربية، والتي كانت تضم 300 طالب، لافتًا إلى أنه تحصل على 250 ساعة طيران خلال الدراسة، إضافة إلى تحصله على الترتيب الثالث على مستوى الكليات العسكرية، وعلى رتبة ملازم طيار مقاتل .

يشار إلى أنه أقيم حفل رسمي في الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

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