المتوسط:

كشف ‏الهلال الأحمر عن انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا .

وشهدت ليبيا أمس الخميس فقدان 116 مهاجرًا وإنقاذ 132 آخرين، بعد غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية.

The post الهلال الأحمر: انتشال ٦٢ جثة لمهاجرين غرق مركبهم في سواحل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية