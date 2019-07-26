المنصوري: نشوب خلافات بين قوات الوفاق والجيش يتقدم

قال اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات اجدابيا وآمر محور عين زارة إن جميع المحاور المؤدية لقلب العاصمة تشهد تقدماً بخطى ثابتة وأن المليشيات المسلحة في حالة انهيار ملحوظ.

وأوضح المنصوري أن قوات الجيش الوطني تتقدم بطرق مدروسة لمنع وقوع أي أخطاء ينتج على إثرها أي أضرار للمدنيين، لافتاً إلى أن الجماعات المسلحة المساندة للوفاق تتخذ من بيوت المدنيين سواترا لها وأن جميع نقاط تمركزاتها تشهد انهياراً ملحوظاً ما يدفعهم للقيام ببعض الهجمات العبثية بهدف الحد من تقدم القوات المسلحة إلى قلب العاصمة.

وأضاف المنصوري أن الدعم التركي للجماعات المسلحة لا يحتاج إلى دليل، مشيراً إلى أن تصريحات ما وصفه بـ “خليفتهم المزعوم وعراب الإخوان” رجب طيب أردوغان والتخبط السياسي الملحوظ لدى فائز السراج، خير دليل على فشلهم في حشد أي تأييد دولي لعلم دول العالم بأن السراج مرتهن لتلك المليشيات.، على حد وصفه.

كما شدد المنصوري على وجود خلافات بين تلك التشكيلات المسلحة وتخوين بعضهم بعضاً، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من أسباب الانهيار المبكر لها، معتبراً أن وجود قوات مصراتة على خط القتال ما هو إلا محاولة يائسة لنقل المعركة خارج مصراتة منوّهاً إلى أن جميع الوحدات تسير وفق الخطط المحددة لها.

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