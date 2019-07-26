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المنصوري: نشوب خلافات بين قوات الوفاق والجيش يتقدم

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات اجدابيا وآمر محور عين زارة إن جميع المحاور المؤدية لقلب العاصمة تشهد تقدماً بخطى ثابتة وأن المليشيات المسلحة في حالة انهيار ملحوظ.

وأوضح المنصوري أن قوات الجيش الوطني تتقدم بطرق مدروسة لمنع وقوع أي أخطاء ينتج على إثرها أي أضرار للمدنيين، لافتاً إلى أن الجماعات المسلحة المساندة للوفاق تتخذ من بيوت المدنيين سواترا لها وأن جميع نقاط تمركزاتها تشهد انهياراً ملحوظاً ما يدفعهم للقيام ببعض الهجمات العبثية بهدف الحد من تقدم القوات المسلحة إلى قلب العاصمة.

وأضاف المنصوري أن الدعم التركي للجماعات المسلحة لا يحتاج إلى دليل، مشيراً إلى أن تصريحات ما وصفه بـ “خليفتهم المزعوم وعراب الإخوان” رجب طيب أردوغان والتخبط السياسي الملحوظ لدى فائز السراج، خير دليل على فشلهم في حشد أي تأييد دولي لعلم دول العالم بأن السراج مرتهن لتلك المليشيات.، على حد وصفه.

كما شدد المنصوري على وجود خلافات بين تلك التشكيلات المسلحة وتخوين بعضهم بعضاً، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من أسباب الانهيار المبكر لها، معتبراً أن وجود قوات مصراتة على خط القتال ما هو إلا محاولة يائسة لنقل المعركة خارج مصراتة منوّهاً إلى أن جميع الوحدات تسير وفق الخطط المحددة لها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مع تحطم الخطوط الامامية للمليشيات واضعافها ستصبح مهمة ثوار طرابلس الداعمين للجيش وسط العاصمة سهلة فى اسطياد ما تبقى من الفلول الفارة وقتلهم وتطهير العاصمة من شرهم ومع التحام الجيش والشعب معا سيتحقق النصر على المجرمين الذين اعطوا ثروات الليبيين من النفط والغاز بلا مقابل رغم حاجة الشعب لثروته ليعيش حياة كريمة ويعود المشردون خارج البلاد الى وطنهم يعيشوا كراما تحت راية الجيش الوطنى اما كلاب النار فليس امامهم الا الانتحار فالبحر امامهم والجيش خلفهم يحرقهم بنيرانه الكثيفة

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