باشاغا يحيل ضابطا للتحقيق

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قراراً بشأن تشكيل مجلس تحقيق لتولي مساءلة أحد الضباط التابعين للوزارة.

وكلف باش آغا حسب كتاب القرار -الذي تحصلت القناة على نسخة منه- لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للتحقيق مع العميد جمعة حاجي عمار غريبة، في واقعة قيامه بالتنسيق مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في إحالة كشوفات بأسماء أعضاء مصلحة الجوازات والجنسية المكلفين بالإشراف على تشغيل منظومة تصوير المواطنين الليبيين بالخارج دون موافقة وزارة الداخلية.

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