المتوسط:

قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس ورئيس وفده، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن، “نأمل أن تتوج العلاقات الوثيقة للإدارة الأميركية مع المشير حفتر بزيارة سيؤديها إلى واشنطن في وقت قريب”.

وأكمل ميهوب، في تصريحات صحفية له، أن ” الولايات المتحدة داعمة للحرب على الإرهاب ولقوات الجيش في ليبيا”.

وقال الميهوب من واشنطن ، “قدمنا في المحادثات ملفا بكل الأدلة والإثباتات، التي تؤكد جرائم جماعة الإخوان المسلمين، وكل من قطر وتركيا في ليبيا، كما طلبنا فك الارتباط الأميركي مع حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعد الحديث باستفاضة عن سيطرة الميلشيات المسلحة عليه وعلى حكومته”

وأوضح الميهوب، “طلبنا أيضا إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي، وإعادته مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه”.

The post الميهوب يكشف تفاصيل زيارة وفد البرلمان لواشنطن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية