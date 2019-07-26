وفد مجلس النواب يواصل لقاءاته في الولايات المتحدة الأمريكية

يواصل وفد مجلس النواب زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس فقد زار الوفد الكونجرس الأمريكي والتقى عددا من أعضائه، وسيتضمن برنامج الزيارة لقاء عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وذلك من أجل إيضاح صورة ما يحدث في ليبيا، وشرعية الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة.

وسيقوم الوفد بتقديم عدد من الملفات والوثائق حول الجماعات المتطرفة وتحالف حكومة السراج معها، والدعم الذي تقدمه عدد من الدول الداعمة للإرهاب وفي مقدمتها تركيا وقطر، كما سيبحث الوفد سبل تقديم الدعم الأمريكي لليبيا في الحرب على الإرهاب والتطرف، والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.

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