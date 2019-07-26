إنقاذ 269 مهاجرا غير قانوني قبالة القره بوللي

أنقذ حرس السواحل الليبي 269 مهاجرا غير قانوني بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قوارب مطاطية قبالة شواطئ القره بوللي شرقي طرابلس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية إن الزورقين أوباري وفزان تمكنا في 3 عمليات من إنقاذ المهاجرين، الذين قال إنهم من جنسيات إفريقية وآسيوية، مضيفا أن المهاجرين تم إنزالهم في نقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية، ونقطة إنزال الخمس، وأنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، ومركز إيواء جنزور، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة لهم.

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