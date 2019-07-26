ضبط مهربين بحوزتهم مستندات مزورة لمجموعة أفارقة و”تمائم” بجالو

الواحات 26 يوليو 2019 (وال) – تمكنت وحدة من حرس المنشآت النفطية فرع الواحات من ضبط سيارة نوع تويوتا “هايلوكس”‏على متنها شخصين ومحملة بعدد 46 جالون ومعهم عدد من التعريفات تخص أشخاص من الجنسية الإفريقية وعدد من “التمائم” التي تستعمل في أعمال السحر والشعوذة.

وبحسب قسم الإعلام بالمديرية أنه وعلى الفور تم إحالة المقبوض عليهم إلى مركز شرطة جالو؛ والذي بدوره باشر في التحقيق معهم حيث تم ضبط رخصة قيادة مزورة بحوزتهم ومازال التحقيق جاري .( وال – الواحات) س ع/ ع ع

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