مركز المتفوقين والموهوبين بنغازي يختتم دورة تدريبية بعنوان “الفن في القيادة الإدارية”

بنغازي 26 يوليو 2019 ( وال ) – اختتمت بمركز المتفوقين والموهوبين بنغازي دورة تدريبية بعنوان (الفن في القيادة الإدارية) التي نظمت من قبل مكتب الشباب والرياضة بنغازي، وبرعاية جمعية الأندية الليبية للأعمال الخيرية.

هذا واستمرت الدورة التدريبية على مدى 3 أيام متتالية، وفي ختام الدورة أمس الخميس استلم المشاركين شهادات مشاركة.

وصرح مدير مكتب الشباب والرياضة والمحاضر في علم النفس الدكتور فرج نجم اليوم كان مسك الختام لدورة تدريبية حملت عنوان (القن في القيادة الإدارية) استطعت فيها بأن أوصل المعلومة الصحيحة لكيفية أن يكون الموظف قائدا ناجحا في مجال عمله، وإعطاء بعض الصفات والمهارات بحيث يستطيع القائد إنجاح العمل المناط به دون أي ضغوطات نفسية.

وأشار نجم إلى أن الحضور كان متميزا والمشاركين كانوا على استعداد تام لتطوير أنفسهم .

وكان في ختام الدورة قد أجرى امتحان للمشاركين لمعرفة مدى الاستفادة من الدورة.

وفي ذات السياق، تحدث أحد المشاركين الحكم عصام الترهوني، قائلا نحن نحتاج فعلا لمثل هذه الدورات لكي يصقل الإنسان نفسه ولزيادة خبرته في مجال عمله وحبذا أن يكون من غير الاختصاص في مجال العمل فمثلا أنا حكم في كرة القدم فيجب علي أن أتوسع في الثقافة الإدارية والإعلامية والرياضية للتطوير من نفسي. وذكر الترهوني بأن جل الحكام تقلدوا عدة مناصب في اتحاد الكرة أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي لأنهم توسعوا في الثقافة وكانوا على دراية في مختلف المجالات.( وال – بنغازي) م ب/ ع ع

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