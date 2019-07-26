لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية تسلم معدات ومستلزمات طبية لمراكز سبها الطبية

سلمت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، المشكلة من قبل الحكومة المؤقتة، وبإشراف إدارة الخدمات الصحية، معدات ومستلزمات طبية لمراكز الدرن والأورام والعقم ومستشفى سبها الطبي.

التسليم جرى بحضور عدد من المسؤولين بالقطاعات العامة بالمدينة، من أبرزهم مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري، وعميد المجلس البلدي المكلف غدفي أبوسعدة، وبعض أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام.

ويأتي هذا الإمداد الصحي في إطار الدعم المستمر المقدم من الحكومة المؤقتة لقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية عامة ومدينة سبها خاصة.

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