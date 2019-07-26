تكريم عدد من الضباط المتقاعدين 

نظمت الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حفل تكريم لعدد من ضباط الجمارك المحالين للتقاعد، التابعين لقسم مراقبة الحدود البرية العسة.

الحفل افتتح بكلمات من مسؤولي إدارة الجمارك بمدينة الجميل، أثنوا فيها على إخلاص زملائهم ومجهوداتهم أثناء تأدية عملهم، حيث تم توزيع شهائد التكريم والهدايا على الضباط المتقاعدين.

هذا وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري إن هذا التكريم يأتي تشجيعا وعرفانا بالأعمال والجهود التي قدمها منتسبو المصلحة لخدمة الوطن، مضيفا أن المصلحة تعمل بكل مهنية في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتمثل حارسا للأمن الغذائي والقومي للبلاد.

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