الحرس البلدي بطبرق يتلف دواجن وأسماك ولحوم مجمدة منتبهة الصلاحية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر جهاز الحرس البلدي بطبرق من ضبط لحوم ودواجن وأسماك مجمده منتهية الصلاحية مخزنة داخل البلدية .

وصادر الجهاز – بحسب المكتب الإعلامي التابع له – بحضور مدير الحرس البلدي وعضو اللجنة التسيرية هاشم امصادف عضوا عن اللجنة الأمنية المشتركة، ومسؤول الإعلام والمفتش الصحي كمية تتمون من 120 صندوق من أنصاف صدور دجاج مجمده برزيلي الصنع، وشاورما دجاج برازيلي 180 صندوق، و170 صندوق من كرات للحم “مايدا” إماراتي الصنع .

كم تم ضبط 10 صندوق جبنة موزريلا ألمانية الصنع، و70 صندوق سمك زبيدي نهري “برازيلي”، و10 صندوق حلقات دجاج جزائري الصنع، و45 صندوق نفانق ساديا دجاج، و40 صندوق دبوس دجاج برازيلي، و40 صندوق كاحل الدجاج برازيلي، و3 صناديق أسماك مملحة مصرية، و14 كيس حنازيل دجاج محلي.

وتم ضبط هذه الكميات وإعداد محاضر إتلاف وتم الإتلاف في مكب القمامة بمنطقة “بطرونه” على طريق طبرق إجدابيا الصحراوي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24