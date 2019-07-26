غرفة عمليات الكرامة: أبواق الإخوان تصنع الإنجازات الوهمية وترددها

بنغازي-العنوان

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الجمعة، إن أبواق تنظيم الإخوان تصنع الانجازات الوهمية وترددها، مشيرًا إلى تعوّد المواطن عليها من خلال كذبهم المستمر.

واعتبر المركز، أن تلك الإنجازات ما هي إلا ادعاءات كما وصفها بأنها “رقصة المذبوح”. كما أشار المركز، أن تنظيم الإخوان يدرك حتمية نهايته، داعيًا الليبيين إلى عدم الاستماع لكذبهم.

وقال المركز: “لا تستمعوا لكذبهم وثقوا في قواتكم وقيادتها وانتظروا ساعة النصر ونهاية الإرهاب قريبًا”.

وتواصل القوات المسلحة عملياتها القتالية في جميع محاور طرابلس، حيث تقود وحداتها هجمات عنيفة منذ أيام على تمركزات المليشيات التابعة لقوات حكومة الوفاق، بمناطق عين زارة والخلة ووادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن الأوضاع في المحاور ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأحرزت القوات المسلحة تقدما على كافة المحاور نحو طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، وترافق ذلك مع قصف سلاح الجو لمواقع تابعة للميليشيات في العاصمة.

وبدأت القوات المسلحة في الرابع من أبريل الماضي عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسيطرة عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية