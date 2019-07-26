جالو..ضبط افريقيين متهمين بالنصب والشعوذة

تمكنت وحدة من حرس المنشآت النفطية فرع الواحات، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، بحوزتهما تمائم وأدوات تستعمل في أعمال النصب والشعوذة، وليهم أوراق ثبوتية لعدة أشخاص أفارقة.

وبينت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن وحدة من حرس المنشآت النفطية فرع الواحات، تمكنت من ضبط سيارة نوع تويوتا “هايلوكس”‏على متنها شخصين ومحملة بعدد 46 جالون وقود، ومعهم عدد من التعريفات تخص أشخاص من الجنسية الإفريقية وعدد من “التمائم” التي تستعمل في أعمال السحر والشعوذة، وتم إحالة المقبوض عليهما إلى مركز شرطة جالو؛ والذي بدوره باشر في التحقيقات والإجراءات اللازمة.

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