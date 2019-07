المتوسط:

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، إن الأوضاع في محاور القتال بطرابلس ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكمل المسماري أن كلمة المشير حفتر قطعت الطريق على الدعوات التي تطلق، والاجتماعات المتكررة، خاصة التي تعقدها البعثة الأممية بدعوى وقف إطلاق النار.

واضاف المسماري ، أن هذه الدعوات وغيرها من الأمور يحاول الإخوان من خلالها كسب مزيد من الوقت.

