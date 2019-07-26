اختتام دورة تدريبية في فن القيادة بمركز المتفوقين بنغازي

أختتمت يوم أمس الخميس، بمركز المتفوقين والموهوبين بمدينة بنغازي دورة تدريبية بعنوان (الفن في القيادة الإدارية).

واستمرت الدورة التدريبية التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بنغازي، وبرعاية جمعية الأندية الليبية للأعمال الخيرية، على مدى 3 أيام متتالية، تم في ختامها تسليم شهادات المشاركة والتقدير على الدارسين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير مكتب الشباب والرياضة ببنغازي فرج نجم، أن الدورة التي حملت عنوان (الفن في القيادة الإدارية) مكنت المشاركين فيها من التعرف على كيفية أن يكون الموظف قائدا ناجحا في مجال عمله، وإعطاء بعض الصفات والمهارات بحيث يستطيع القائد إنجاح العمل المناط به دون أي ضغوطات نفسية، أن الحضور كان متميزا والمشاركين كانوا على استعداد تام لتطوير أنفسهم .

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