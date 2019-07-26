عقيلة يتفقد أوضاع فرع جامعة عمر المختار بالقبة

القبة-العنوان

تفقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أوضاع فرع جامعة عمر المختار بمدينة القبة والمشاكل والمعوقات التي تواجهه وسُبل التغلب عليها.

وأكد عقيلة، دعمه الكامل للرقي بالعملية التعليمية باعتبارها رافدًا أساسياً للرقي بالبلاد وتحقيق البناء والتنمية من خلال شريحة الشباب.

وأثنى خلال الزيارة على ما يقوم به العاملين بفرع جامعة عمر المختار بمدينة القبة من أجل سير العملية التعليمية.

والتقى رئيس مجلس النواب خلال الزيارة عمداء الكليات ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بكليات الجامعة.

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