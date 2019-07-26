المتوسط:

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى المصرية ، سفر ووصول 1880 مصريا وليبيا و 261 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح المصرية، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1449 إلى الجانب الليبي، بينهم 233مصريا و1216 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 431 بينهم 371 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 60 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 103 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 158 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

The post سفر وعودة 1880 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية