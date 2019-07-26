اختفاء رئيس حراك ليبيا إلى السلام

طالب حراك ليبيا إلى السلام الجهات الأمنية والعسكرية والمنظمات مساعدتهم في كشف مصير رئيس الحراك علي ضو الذي فُقِد الاتصال به منذ ظهر الخميس.

وأورد بيان نشره الحراك على الصفحة الرسمية له، أن ضو اختفى منذ ظهر الخميس، ومن المرجح أنه قد تم اختطافه أو غُيب قسراً.

وقال مدير الشؤون العامة في حراك ليبيا إلى السلام علي محمد عبدالنبي أن آخر اتصال كان بينه وبين ضو قد تم قبل اختطافه بحوالي ساعتين، مؤكدا أنه وكافة أعضاء المنظمة والحقوقيين والنشطاء المدنيين يُحمّلون خاطفيه مسؤولية سلامته الشخصية، مطالبا الجهات ذات العلاقة بسرعة التحرك للكشف عن مصيره.

يشار إلى أن حراك ليبيا إلى السلام كان قد طرح في وقت سابق مبادرة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة المشير خليفة حفتر، يعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون بتفعيل المؤسسات القضائية والأمنية ومباشرة أعمالها في كل المدن الليبية؛ للتخلص من كل مظاهر الإرهاب ومصادر تمويله والسيطرة على السلاح المنتشر في البلاد.

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