روما تكشف عن حل مشترك مع واشنطن للأزمة الليبية

قال السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أرماندو فاريكيو إن الحوار بين روما وواشنطن بشأن الأزمة الليبية مستمر بصورة وثيقة.

وأضاف فاريكيو في تصريحات صحفية على هامش أعمال مؤتمر السفراء الايطاليين في روما أن بلاده والولايات المتحدة الأميركية تدركان أن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة مثل إيطاليا، بل بالاستقرار الدولي، مؤكدا أن المشير خليفة حفتر قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءا من البلاد.

ونوه السفير الإيطالي بأن ما تم استيعابه من الأحداث الأخيرة هو أنه لا أحد وحده في ليبيا ولا خارجها، بوسعه حل المشكلة، بل ينبغي أن يعمل الجميع معا لتجاوز الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية