الهلال الأحمر ينتشل 62 جثة لمهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل الخمس

الخمس-العنوان

انتشلت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي اليوم الجمعة جثث 62 مهاجرا كان غرق مركبهم يوم الخميس قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس، في أكثر مأساة غرق شهدها العام الجاري بالبحر المتوسط.

ونقلت فرانس برس، عن عبد المنعم أبو صبيع، مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس، قوله: إن “فرقنا قامت بانتشال 62 جثة لمهاجرين من مساء أمس حتى ظهر اليوم”.

وأضاف أبو صبيع “الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها”، مؤكدا أن” العملية ستتواصل مساء الجمعة وربما لغد السبت لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين”.

وغرق قارب خشبي كان يقل 250 مهاجرا شمال مدينة الخمس الساحلية، ما أدى إلى فقدان 115 مهاجرا مقابل إنقاذ 143 آخرين وانتشال جثة واحدة.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وصف في تغريدة على تويتر، غرق المهاجرين بأنها “أكبر مأساة حتى الآن في عام 2019”.

وقبل حادث الغرق الخميس، أفادت مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية أن 426 شخصا قضوا غرقا على الأقل خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام.

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