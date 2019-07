غوتيريش: ليبيا ليست بلدا آمنا للجوء

المتوسط:

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إن ليبيا ليست بلدا آمنا للجوء، معربا عن استيائه إزاء غرق عشرات المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحلها.

قال نائب المتحدث باسم غوتيريش، فرحان حق، في مؤتمر صحفي “يشعر الأمين العام بحزن عميق إزاء الأنباء التي أفادت بأن نحو 150 لاجئا ومهاجرا فقدوا حياتهم بعد أن انقلبت القوارب التي كانوا يستقلونها قبالة الساحل الليبي أمس الخميس”.

وتابع “يكرر الأمين العام التأكيد على أن ليبيا ليست بلدا آمنا للجوء وأنه يجب معاملة اللاجئين بكرامة واحترام وفقا للقانون الدولي”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وأشار إلى أن غوتيريش يشعر بالقلق إزاء التقاريرالتي تفيد بأن العديد من الناجين الذين أنقذهم خفر السواحل الليبي وضعوا بمركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، القريب من منشأة عسكرية والذي تعرض لغارة جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

