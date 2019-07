المتوسط:

قال محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق عمر الكبير أنه لا اتصال له حاليا برئيس فرع مواز للبنك المركزي في البيضاء وأن هذا المزق نتج عن الانقسام السياسي في ليبيا.

وأضاف الكبير في مقابلة مع رويترز أثناء زيارته للندن ، أنه ”في العيد السابق، لم نتمكن من إيصال سيولة فيما بعد 60 كيلومترا من طرابلس بسبب الأحداث في طرابلس”.

وقال ”أرسلنا سيولة بالهليكوبتر، وبالطبع كنا خائفين من إسقاط الطائرة“.

وأضاف ”المشكلة ليست في تجميع البنك المركزي مع بعضه… لكن حل المشكلة السياسية يأتي أولا“.

وتابع ”لا ينوي مصرف ليبيا المركزي أن يترك البنوك الليبية تواجه الإفلاس في ظل الوضع الحالي، هناك حاجة ملحة وطنية وعامة للحيلولة دون ذلك“.

وقال الكبير إن هناك مزيدا من الخطوات لمواجهة السوق السوداء للنقد الأجنبي لكنها تأخرت أيضا،

The post الكبير: الحل السياسي للأزمة سيوحد المصرف المركزي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية