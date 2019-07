المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، أن “ضربات اليوم على قاعدة الجفرة الجوية نجحت في تحقيق كل أهدافها”.

وأكمل المركز، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، أنه تم ” تدمير طائرات مسيرة وأعطبت طائرة تستخدم لنقل الذخيرة “.

وأضاف المركز، أنه تم “قصف مخزن للذخيرة بقاعدة الجفرة وبوابة على طريق هون”.

