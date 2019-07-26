ليبيا: انتشال عشرات الجثث لمهاجرين غرق مركبهم وإنقاذ 269 آخرين في حوادث منفصلة

انتشلت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي الجمعة جثث 62 مهاجرا غرق مركبهم الخميس قبالة سواحل طرابلس. وأكد مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس استمرار عمليات البحث لانتشال المزيد من الضحايا. وفي حادثين منفصلين، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 269 مهاجرا الخميس كانوا يستقلون قاربين مطاطيين شرق طرابلس.

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