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ليبيا: انتشال عشرات الجثث لمهاجرين غرق مركبهم وإنقاذ 269 آخرين في حوادث منفصلة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

انتشلت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي الجمعة جثث 62 مهاجرا غرق مركبهم الخميس قبالة سواحل طرابلس. وأكد مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس استمرار عمليات البحث لانتشال المزيد من الضحايا. وفي حادثين منفصلين، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 269 مهاجرا الخميس كانوا يستقلون قاربين مطاطيين شرق طرابلس.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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