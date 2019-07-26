تجمع تاناروت في بنغازي يطلق “وصل”

يواصل تجمع تاناروت للثقافة والفنون مشاريعه ويجدد الوعد دائماً بجلسات جديدة في السينما والمسرح والأماسي الأدبية حيث كان آخر برامجه إطلاق مشروع “وصل”.

وبين أروقة تجمع تاناروت وصالاته الزاخرة بمقتنيات الفن وعبق الثقافة في مدينة الإبداع بنغازي، أطلق القيمون على نشاطات التجمع مشروعاً لإشهار الحالات الإبداعية تحت اسم “وصل”.

وفي تصريح لـ218 قالت الأديبة رحاب شنيب أنه من المقرر أن ينتظم ملتقى وصل تحت شعار “الثقافة تجمع الناس” كل شهرين أو ثلاثة حسب الإمكانات المتاحة.

وكانت أولى جلسات “وصل” في اليوم الأول بإقامة أمسية شعرية للشاعر الليبي مفتاح ميلود ضيف تاناروت الذي وصل من مدينة البيضاء ليلقي عددا من قصائده أمام جمهور تاناروت، كما شهد اليوم الأول حلقة نقاش عن الشعر والثقافة الشعرية وعلاقة الشاعر بالجمهور،أما ثاني الجلسات فكانت حول المسرح الليبي وشؤونه وشجونه .

ويعد تجمع تاناروت أحد أبز الكيانات الثقافية في مدينة بنغازي وهو مؤسسة أهلية غير حكومية تعنى بالأدب والثقافة، وتدفع نحو الخلق والإبداع الثقافي الحداثي ويجمع المثقفين من أنحاء البلاد إضافة إلى اهتمامه ورعايته لأدباء وفناني بنغازي.

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