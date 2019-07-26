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محلل سياسي: تركيا ترسل مقاتلين مرتزقة إلى طرابلس ومصراتة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أكد محمد عقيلة العمامى المحلل السياسي الليبي أن التاريخ على مر العصور علمنا أن صاحب الحق هو الذي ينتصر أما الظالم الذي يأتى للنيل من مقدرات الدول وتضعهم في أوضاع صعبة لا يمكن أن ينتصر أو يطول بقاءه.
وأضاف العمامي خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أن تركيا تقوم بدور مزعج ولن يطول مهما بلغت قوتها او نواياها فلم يعد هناك مجال للاستعمار كما فى السابق مؤكدا أن تركيا قامت بإرسال مرتزقة للسيطرة على ليبيا.
وتابع المحلل السياسي الليبي أن ليبيا الآن أصبحت لأبنائها ولا مكان للمرتزقة على أرضها؛ مشيرا إلى أن الانتصار قادم حرص أبناء الشعب الليبي ودفاع الجيش على ليبيا والمواطنين ضد اعتداءات الميليشيات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • تركيا فى مأزق سلط الله عليهم ترامب اجل العقوبات حتى يساومهم على منطقة عازلة بشروط امريكية فرفضوا وتنتهى مهلة الامريكة اخر هذا الشهر ليتم تطبيق العقوبات الامريكية الموجعة اقتصاديا على تركيا واذا كانت تغريدة من ترامب تخفض الليرة فما بالنا بقرارت موجعة على اردوغان اتمنى ان يكون من بينها عقوبة تجميد ارصدته واسرته بخارج تركيا والاعلان عنها ليعرف الشعب التركى حجم ما نهبه هذا المجرم المزور الفاسد السفاح سلطان الدعارة ودمية فى يد زوجته الشريرة امينة موزة تركيا

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