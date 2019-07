محلل سياسي: تركيا ترسل مقاتلين مرتزقة إلى طرابلس ومصراتة

المتوسط:

أكد محمد عقيلة العمامى المحلل السياسي الليبي أن التاريخ على مر العصور علمنا أن صاحب الحق هو الذي ينتصر أما الظالم الذي يأتى للنيل من مقدرات الدول وتضعهم في أوضاع صعبة لا يمكن أن ينتصر أو يطول بقاءه.

وأضاف العمامي خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أن تركيا تقوم بدور مزعج ولن يطول مهما بلغت قوتها او نواياها فلم يعد هناك مجال للاستعمار كما فى السابق مؤكدا أن تركيا قامت بإرسال مرتزقة للسيطرة على ليبيا.

وتابع المحلل السياسي الليبي أن ليبيا الآن أصبحت لأبنائها ولا مكان للمرتزقة على أرضها؛ مشيرا إلى أن الانتصار قادم حرص أبناء الشعب الليبي ودفاع الجيش على ليبيا والمواطنين ضد اعتداءات الميليشيات.

