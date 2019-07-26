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سفير ايطاليا بامريكا: حفتر قائد مهم ونحن بحاجة لتوافق الجميع

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد سفير ايطاليا بواشنطن، أرماندو فارّيكّيو، أن بلاده تتحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف الليبي بشكل مستمر وبصورة وثيقة.

وقال فارّيكّيو، في حوارات صحفية على هامش أعمال مؤتمر السفراء الايطاليين بمقر وزارة الخارجية في روما “تشاطرنا الولايات المتحدة حول أهمية منطقة البحر المتوسط ، وهي تدرك أن حل الأزمة في ليبيا لا يتعلق فقط بالدول المجاورة مثل إيطاليا، بل بالاستقرار الدولي”.

وعن دور خليفة حفتر، قال “إنه قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءا  من البلاد. ونحن بحاجة إلى توافق الجميع في ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • ليس المهم رايك فى قائد الجيش الوطنى الليبى فهذا حسمه الشعب الليبى ممثلا فى نوابه فى مجلس النواب ولكن المهم ان تدفعوا انتم وتركيا ثمن الغاز والنفط المجانى الذى نهبتوه من ليبيا ولن يسمح لكم الجيش بعد تحرير طرابلس بذلك اما الدفع او الحبس لمن يساعدكم فى ذلك من الخونة فى ليبيا

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