عقد وفد مجلس النواب رفيع المستوى برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ” طلال الميهوب ” اجتماعاً بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد للعاصمة الأمريكية واشنطن.

بحث الوفد مع مسؤولي البيت الأبيض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس وتوضيح حقيقة الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا الهامة .

