أهالي الزنتان يجمعون التبرعات لهدم مدرسة

قدم أهالي الزنتان مبادرة فريدة من نوعها بتبرعهم من أجل هدم مدرسة التقدم الثانوية القديمة وإعادة بنائها وفق أحدث المواصفات.

وبجملة أبسط هدم يليه بناء، هكذا أراد أهالي الزنتان إيصال رسالتهم التي فسروها على أرض الواقع بعملية تغيير ملامح مدرسة التقدم الثانوية القديمة الواقعة في المدخل الشرقي للمدنية والتي بقيت على حالها دون اهتمام لعقود من الزمن.

ويقوم الأهالي بحملة مكثفة يشارك بها أصحاب الشركات والمحلات ومعلمي المدرسة الذين بدورهم أيضا من أجل إعادة بنائها وفق أحدث المواصفات.

وبعد أن جار عليها الزمن هاهي مدرسة التقدم تبدأ في العودة من جديد وفي أبهى حلة وما كان ليكون كل هذا لولا المبادرة التي قدمها أهل الزنتان الطامحين في التقدم والبناء.

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