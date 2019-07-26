وصول دفعة من المعدات الطبية لبني وليد

وصلت صباح اليوم إلى بني وليد أول دفعة من التجهيزات والمعدات الخاصة بمستشفى الظهرة والشمالية القرويين.

وتعد هذه الشحنة هي الأولى التي تصل إلى مستشفى الظهرة والشمالية القرويين في بني وليد، حيث دخلت مخازن الإمداد الطبي، وتم تقديمها من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

ولازالت شحنة أخرى في الانتظار، ويأمل القائمون على إرسال هذه التجهيزات أن تجعل المراكز الصحية في بلدية بني وليد مستعدة لاستقبال المرضى من سكان المدينة والنازحين وسكان المناطق المجاورة .

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