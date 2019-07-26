مساكن الغيران .. شواهد على إرث مضى

مساكن الغيران التاريخية بمنطقة أولاد طالب والمعروفة عندهم بالدواميس بقيت شاهدة على إرث مضى يعبر عن هوية أهله وتاريخا لم تمحه الظروف والتقلبات.

وعلى أطلال هذا المكان يقف أهالي أولاد طالب بباطن الجبل مستحضرين تاريخا ملأته مساكن الغيران الأثرية والمعروفة عند أهل المنطقة بالدواميس التي كان يسكنها أسلافهم

وقد تشكلت أبنية لتصبح شاهدا على سكان عبروا من خلال هذا الزمن ليكونوا جزءا من تاريخ المنطقة فقاصدها سيجد غرفا منها الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى المطابخ وغرف النوم ومخازن الشعير والقمح، مايشكل دليلا قاطعا على حياة مزدهرة قامت في هذا المكان.

ورغم العوامل المناخية وتقدم العمارة إلا أن هذه المساكن بقيت ثابتة لم تُمح من الأرض ولا من الذاكرة لتبقى كتابا يعبر عن هوية أهله ويقرأه زائروه .

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