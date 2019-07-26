انتخاب لجنة جديدة لمهرجان الخريف بهون

مع اقتراب الدورة الجديدة من مهرجان الخريف في مدينة هون قامت الجمعية العمومية للمهرجان بإجراء انتخابات اللجنة الأهلية التي تشكل كل أربع سنوات بحضور عدد من أعضاء الجمعية.

ويأتي هذا الاجتماع في بيت هون الاجتماعي بعد إنقضاء المدة القانونية للجنة الأهلية التنفيذية للمهرجان بعد أخر انتخاب كان لها قبل سنوات أربع جاء لانتخاب لجنة أهلية جديدة وفق اللوائح المنظمة لذلك.

وتنادى أحباء مهرجان الخريف من أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب اللجنة الأهلية، حيث تم أولاً شرح الآلية المتبعة في سياق الانتخابات من قبل رئاسة الجمعية العمومية التي قامت بتقديم جزيل الشكر والعرفان لأعضاء اللجنة الأهلية السابقة التي بذلت قصار جهدها في إنجاح الدورات الخمس الأخيرة والتي أشرفت عليها بشكل مباشر وفي ظروف صعبة للغاية، حسب تصريحات رئيس اللجنة.

وتم ترشيح 9 أسماء أُنتخب منها 7 أعضاء ليمثلوا اللجنة الجديدة التي ستجتمع في أقرب وقت لتحديد مسار اللجنة الأهلية، وهيكلية إدارتها، واختيار إدارة الدورة المقبلة لمهرجان الخريف في نسخته الثالثة والعشرين.

يشار إلى أن مهرجان هون انطلق في نسخته الأولى علم 1976 لتستمر دون توقف باستثناء 2011 نظرا للظروف التي شهدتها البلاد.

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