الكتيبة 155: اصابة 7 جنود اتراك في محور الخلة جنوب طرابلس – فيديو

أعلن مركز الاعلام الحربي التابع للكتيبة 155 بالجيش الوطني الليبي اصابة 7 جنود اتراك في الاشتباكات الدائرة بمحور الخلة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الكتيبة في بيان مصور أن الجنود الاتراك تم استهدافهم خلال قتالهم في صفوف قوات حكومة الوفاق، وأنه تم نقلهم الى مستشفي ابوسليم .

الاعلام الحربي لقوات عملية الكرامة يعلن اصابة حوالي 7 جنود اتراك في محور الخلة يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق وتم نقلهم الى مستشفي ابوسليم . Posted by ‎اخبار ليبيا واحداث الوضع المتقربع‎ on Friday, July 26, 2019

وقالت مصادر عسكرية ان اشتباكات عنيفة تجددت في محاور وادي الربيع وخلة الفرجان بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، فيما لم تشر المصادر إلى أي تقدمات خلال القتال.

واستمرت الاشتباكات بعدد من المحاور خلال اليوم الخامس منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني في سبيل الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، حيث بدأت القوات المسلحة بالتقدم من جميع المحاور بالعاصمة طرابلس؛ تنفيذًا للتعليمات بشأن المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس، وبإسناد من قوات الطيران الجوي.

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