قاعدة الوطية: الساعات القادمة ستحمل العديد من المفاجآت

أكدت قاعدة الوطية الجوية الخاضعة تحت سيطرة الجيش الوطني أن الساعات القادمة ستحمل في طياتها العديد من المفاجآت المرتقبة في مسرح المعارك بالعاصمة طرابلس.

ويأتي هذا التصريح المقتضب والمنشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بالتزامن مع تصريح مماثل للمتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، والذي أكد أن الأوضاع في المحاور ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولا تزال الاشتباكات مشتعلة بعدد من المحاور منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني في سبيل الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، حيث بدأت القوات المسلحة بالتقدم من جميع المحاور بالعاصمة طرابلس؛ تنفيذًا للتعليمات بشأن المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس، وبإسناد من قوات الطيران الجوي.

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