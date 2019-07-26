اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة في محوري الخلة و عين زارة

قالت مصادر عسكرية ان اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة تجددت في محوري الخلة وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس .

وأكدت المصادر أن اشتباكات قوية جدا بالاسلحة الثقيلة في جبهة الخلة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، وسماع صوت مدافع الهاوتزر بكثافة في المنطقة.

كما تشهد منطقة عين زارة اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون الاشارة إلى أي تقدمات للطرفين.

وكانت قاعدة الوطية الجوية الخاضعة تحت سيطرة الجيش الوطني قد أكدت أن الساعات القادمة ستحمل في طياتها العديد من المفاجآت المرتقبة في مسرح المعارك بالعاصمة طرابلس.

ولا تزال المعارك في ليبيا مستمرة بين “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في محيط العاصمة الليبية طرابلس منذ الـ4 من شهر ابريل الماضي. وقد دعت الأطراف الدولية إلى وقف القتال.

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