الفاخري:فقد الاتصال برئيس حراك ليبيا إلى السلام في ظروف غامضة

أفاد المتحدث باسم حراك ليبيا إلى السلام منير الفاخري، أنه فقد الاتصال برئيس الحراك، علي ضو، عند خروجه من مدينة ترهونة، منذ الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس، في ظروف وصفها بالغامضة.

وقال الفاخري في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، إن التنسيقية العامة الجنوبية تدعو كل المنظمات الحقوقية والمدنية ونشطاء التواصل الاجتماعي وكافة أبناء شعبنا الذي عانى و يعاني من الخطف والحرابة والتغييب القسري للتضامن مع منظمة حراك ليبيا إلى السلام واعضائها في المطالبة بمعرفة مصير رئيسها الاستاذ علي ضو.

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